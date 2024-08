Inferno di fuoco nel Sud Pontino | colonna mobile delle Marche in supporto alle squadre AIB di Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 –, come gran parte del Paese,a rimane nella morsa dell’af. Bollino rosso infatti per tutto il fine settimana sulla città capoluogo dove, soprattutto tra sabato e domenica, le temperature percepite hanno raggiunto anche i 40°. A dirlo appunto il bollettino sulle ondate di calore che ha diffuso il ministero oggi e che è valido per l’intero week end. La situazione è diventata ancora più grave a causa d’incendi del bosco che colpiscono molte aree. In questa difficile fase, intervengono numerosedei Vigili del, che intraprendono diversi interventi anche durante la notte. La loro azione è essenziale per contrastare e contenere le fiamme e proteggere la popolazione. Nonostante le difficoltà, i Vigili delsforzano di limitare il danno e la distruzione causati dai fuochi, lavorando in condizioni spesso impegnative e pericolose.