Incidente mortale in via Casilina | 26enne investito e ucciso da un’auto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cronaca di Roma – Tragiconella notte a Roma: un giovane serbo perde la vita, ferita la conducente. Roma – Un tragicosi è verificato la scorsa notte in via, all’altezza del civico 1819, nella zona di Finocchio, a Roma. Un uomo di 26 anni, di nazionalità serba, è statoda una Smart mentre si trovava a piedi lungo la strada. L’è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Nonostante il tempestivo intervento delle pattuglie della polizia locale e degli operatori sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare; le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Anche la conducente dell’auto, una donna di 28 anni di nazionalità moldava, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per ricevere le cure necessarie. Per lei sono stati disposti gli esami di rito per accertare eventuali responsabilità.