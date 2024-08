FOTO Auto si schianta nella curva e sfonda la vetrina di un bar

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSembrava una scena da film quella che si sono trovati davanti agli occhi i residenti e passanti di via Degli Imbimbo quando una vettura intenta a svoltare verso il Viale san Francesco ha impattato contro la saracinisca di un bar. Uno schianto tanto violento che la macchina hato la saracinesca ed è entrata nel locale commerciale che, per fortuna, da qualche mese è in disuso altrimenti si sarebbe potuta consumare una vera e propria tragedia. Tra l’altro l’impatto ha divelto anche alcuni scaffali del Sale e Tabacchi limtrofo, segno evidente della violenza dello schiato A bordo della macchina un uomo con i suoi due figli minorenni che, miracolosamente, non hanno subito conseguenze e sono stati medicati sul posto.