Antonietta è una madre caregiver in una situazione complicata | aiutatela!

(Di lunedì 12 agosto 2024) E mentre l’estate corre, le vacanze portano sorrisi e spensieratezza, esistono madriche urlano tutta la loro disperazione. Conoscopersonalmente e cerco di darle voce sempre perché ne ha davvero bisogno. E chissà che non possa arrivare una buona notizia anche per lei! A volte si preferisce non pensarci o soprassedere, invece la vita dati stratta l’anima da dentro nei momenti acuti e poi ti riempie di emozioni che non avresti mai pensato di saper vivere Lascio qui l’appello dicon la speranza che in un gioco al rimbalzo possa trovare risposte concrete. Mi chiamo. Sono una di quelle madriche dedicano ogni minuto della propria vita alle esigenze dei propri figli. Il mio, di 11 anni, soffre del disturbo dello spettro autistico moderato. Non si tratta di una disabilità gravissima.