Altro giorno a 40 gradi | la Toscana boccheggia Ma c’è la data in cui tutto può cambiare

(Di lunedì 12 agosto 2024) Firenze, 12 agosto 2024 – E’ una situazione sempre più pesante. Distare all’aria aperta nelle ore più calde è sempre più faticoso. La notte difficilmente nelle città si scende sotto i 24. L’ondi calore che ormai da giorni attanaglia lasembra senza fine. Le autorità stanno monitorando la situazione. Le ondate di caldo come quella che attraversa la regione possono infatti creare problemi negli ospedali, con accessi che aumentano a causa delle conseguenze che le alte temperature provocano nelle persone fragili, negli anziani, nei cardiopatici. Il Centro funzionale della Regione intanto fa una fotografia, momento per momento, delle temperature in. Dati liberamente consultabili online.