Al Cardarelli tre trapianti di fegato in tre giorni 29 dall’inizio dell’anno Donazioni appello del dg D’Amore

(Di lunedì 12 agosto 2024) Trediin treall’ospedaledi Napoli. I pazienti sono tre uomini di 50, 55 e 61 anni e isono stati effettuati nelle giornate del 31 luglio, 1° e 2 agosto. Con questi ultimi interventi idieffettuati nell’ospedale napoletano da inizio anno sono complessivamente 29. Nel 2023 idieffettuati complessivamente alerano stati 51. Due dei pazienti sottoposti agli interventi presentavano gravi neoplasie non operabili e il trapianto permetterà loro di avere nuove aspettative di vita, senza doversi sottoporre a nuove terapie oncologiche. Il terzo paziente era affetto da una grave epatopatia terminale, il suonon riusciva più a garantire la funzionalità necessaria per la sopravvivenza; anche in questo caso l’indicazione del trapianto era funzionale a garantire la vita.