Vis Pesaro fuori dalla Coppa Italia passa l’Arezzo

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Vis subito. Merito di un Arezzo più qualitativo e incisivo, ma anche colpa dei biancorossi, rimasti in dieci dal 60’. Decisamenteluogo l’impeto di Neri, incappato in due gialli in pochi minuti. E dire che la partita era iniziata nel migliore dei modi, con il vantaggio di un Nicastro rapace in area. Alla lunga però, la scarsa consistenza del centrocampo vissino, privo dei due centrali titolari, si è fatta sentire. Il primo tempo esprime da subito il tema della partita: Arezzo più propositivo e tecnico, Vis (debutta la terza maglia nera con schizzi multicolor) applicata sulle seconde palle. Il tridente degli amaranto, con due mancini d’estro e un centravanti d’area come Gucci, ha meccanismi super collaudati. La Vis, orfana del centrocampo titolare, è costretta a cercare le punte per altre vie.