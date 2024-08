Via al recupero dell’ex scuola di Bergiola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per ildella exdi, teatro dell’eccidio in cui morirono il 16 settembre 1944 per mano delle truppe nazifasciste 72 persone tra cui numerose donne e bambini e il maresciallo maggiore della guardia di finanza Vincenzo Giudice, a cui lafu poi intitolata. Il progetto di, curato dall’architetto Giacomo Mariani, prevede la realizzazione adi un museo della memoria nelle aule del piano terra, mentre al primo piano due aule verranno utilizzate dalla guardia di finanza ed una terza sarà adibita a sala per riunioni e convegni. "Come Comune siamo pronti da tempo per cominciare i lavori di ristrutturazione della exelementare di– spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini -.