Palio galoppano forte Zio Frac e Tale Gingillo ha fame di vittoria Brigante sogna il cappotto

(Di domenica 11 agosto 2024) Siena, 11 agosto 2024 – La grinta diche sembra caricato a molla, la concentrazione dicheil. E poi Voglia che monta nella sesta batteria all’alba Zeuri, al posto di Scompiglio. Che per la prima volta non fa due giretti sul tufo, come piace a lui. Almeno oggi è andata così, focalizzando l’attenzione sull’appuntamento dell’Assunta che ritiene fondamen. Spunti di una mattinata dove i cavalli si sono impegnati anche se la sensazione, in generale, è che abbiano fatto il serio impegno, se richiesto, evitando però inutili rischi. Niente cadute, nessun eccesso anche da parte di chi magari sente vicino il debutto. E non vuole rovinare il castello di rapporti costruito per raggiungere l’obiettivo. «Zioè andato bene, mi sembra a posto. Lo stesso Akida, ungli ha fatto bene per venire avanti», dice Bellocchio.