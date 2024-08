Muore giovane madre Un colpo di un fucile l’ha centrata alla testa era in casa con il compagno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Siena, 11 agosto 2024 – Un. Forte. "Sembrava fosse cascato qualcosa, poi mio marito ha detto che non era possibile, si trattava di tutt’altro", racconta l’anziana che abita di frontepalazzina al civico 14 di via del Villino. Conosceva lacolombiana, Yuleisy Manyoma, 33 anni, morta nella camera da letto della sua abitazione. Raggiunta in fronte da undimaneggiato, secondo la prima ricostruzione, dal suoFernando. Che è stato accompagnato in questura, ascoltato a lungo ieri sera dsquadra mobile coordinata dal vice questore aggiunto Riccardo Signorelli. Perché il cuore dell’inchiesta è capire se lo sparo è partito accidentalmente, come sembra confermato sulle prime da chi era presente. Una tragica fatalità, nessuna intenzione di uccidere. Chiaro tuttavia che si procede per omicidio.