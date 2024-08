Marianella | Chiesa all’Inter? No sarebbe perfetto in questo club!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)ha detto la sua su. L’attaccante lascerà la Juventus e l’Inter rimane sulle sue tracce, anche come parametro zero. DISCORSO DI NATURA TATTICA – Massimosi esprime sul futuro di. L’attaccante lascerà la Juventus, resta da capire per quale squadra. Le sue parole a Sky Sport 24: «? Lo vedrei bene alla Roma più che. Lìtatticamente, la sua posizione migliore gliela garantirebbe più la Roma che l’Inter per come giocano i due allenatori». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? No,in!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati