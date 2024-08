Lorenzo figlio del giuslavorista | Provo rabbia e amarezza I brigatisti restano assassini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Mi sento come se avessero di nuovo ucciso mio babbo. Ho tantadentro".Biagi si aspettava la liberazione anticipata del brigatista Simone Boccaccini già da un po’. "Sapevo che sarebbe accaduto, ma non si è mai pronti. E fache abbia ottenuto sconti di pena", dice. IldelMarco, ucciso da un commando delle Nuove Br la sera del 19 marzo di 22 anni fa, in questi anni non ha mai smesso di portare avanti la memoria del lavoro di suo padre. E di mettere in guardia contro quei segnali, anche minimi, di rigurgito di terrorismo interno. Lo fa anche oggi, commentando la liberazione del ‘compagno Carlo’: "Pensare questa persona libera mi crea tanta– dice –. Non mi interessa adesso cosa farà. Non voglio sapere niente.una totale indifferenza verso di lui, verso le sue scelte future.