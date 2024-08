Il tradizionale 3 contro 3 di viale Trieste Tra pallacanestro e solidarietà Pieno di giovani per il ’Renatoè’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Partecipazione, entusiasmo e sportività. Anche nella 14^ edizione del torneo di baset 3x3 Renatoè, tanti ragazzi si sono sfidati sui campi del Basket Giovane. La categoria Under 13 è stata vinta dalla squadra "We Cook You", che ha battuto in finale i "Fattu Marciare", l’ Under 15 dai "Gli Svelti", che hanno superato "I Privati", e la Over 15 dai "Mimmo Bini", vincenti sui "CBCR". Mvp del torneo è stato Leonardo Moneti, la gara del tiro da 3 punti è andata a Diego Leonardi e il premio Fair Play ai "We Cook You". Con il ricavato delle offerte raccolte durante il torneo, l’Associazione Renatoè Odv, attiva dal 2006, donerà nei prossimi mesi uno spirometro diagnostico al reparto di pediatria dell’ospedale San Salvatore di Pesaro, diretto dal dottor Tartagni, che ha presenziato alla fase finale del torneo e alle premiazioni.