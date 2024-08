Da piccole imprese a colossi | miracolo dei capitalisti silenziosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) C’erano una volta i grandi industriali italiani. Imprenditori sempre in prima linea, maître à penser, politici di fatto, simbolo di un’Italia in crescita e di una produttività che aveva felicemente abbandonato la dimensione locale per lanciare i propri capitali come un paio di dadi sullo scacchiere dei mercati internazionali. La crisi di inizio Duemila ha spazzato tutto, o perlomeno così si sembrava. Perché il terreno in provincia è rimasto fertile e i ceppi familiari, un po’ malconci nella chioma, in realtà avevano radici solide e profonde. Così la pianta è rinata, seppure con caratteristiche ben diverse. Lo racconta mirabilmente Roberto Mania in un libro intitolato, nelle librerie per Egea.