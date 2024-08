Cina | grande aereo da trasporto bimotore senza pilota effettua volo inaugurale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Chengdu, 11 ago – (Xinhua) – Ildadellahato oggi il suodall’Aeroporto generale Zigong Fengming, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan. Ildi prova e’ durato circa 20 minuti e tutti i sistemi hanno funzionato normalmente, secondo il suo sviluppatore. L’e’ stato sviluppato indipendentemente da Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co., Ltd., un’impresa leader nazionale nella ricerca, produzione e applicazione di veicoli aerei intelligenti, ed e’ progettato per soddisfare la domanda di mercato. Ha un’apertura alare di 16,1 metri e un’altezza di 4,6 metri, con uno spazio di carico totale di 12 metri cubi e una capacita’ di carico commerciale di 2 tonnellate.