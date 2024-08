Traffico Roma del 10-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Luceverdementovati all’ascolto alte temperature rilevate anche oggi nella capitale con aumento di rischio incendi Vi invitiamo a seguire le indicazioni della Protezione Civile A tal proposito la polizia locale Ci Segnala la chiusura per incendio di fogliame di via del Fosso della Magliana tra via della Magliana & via Franco Modigliani in questa direzione ricordiamo che per lavori è chiuso completamente il tratto di sopraelevata la tangenziale est e tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti nei due sensi di marcia interventi che si protrarranno fino al 19 agosto trasporto pubblico fino al 25 agosto per lavori infrastruttura da m a nella tratta termini Battistini è sostituita da bus Restano chiuse le stazioni Ottaviano e Spagna al momento rallentato il servizio della metro C per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.