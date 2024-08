Pisa | Qualità della vita verde e quartieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) "E’ stato un piacere partecipare alla celebrazione dei 165 anni di fondazione de La Nazione", un giornale che affonda le sue radici nell’Ottocento e che da allora, ogni giorno, racconta le cronache delle nostre città, compresa". Parola del sindaco Michele Conti: "La capacità degli editori del quotidiano, infatti, è stata quella di comprendere che la regione non è solo Firenze e che per raccontarla bene e in profondità fosse necessaria una presenza capillare nei territori. Una scelta lungimirante che permette ancora oggi al giornale di avere forte radicamento. In tutti questi anni, La Nazione ha raccontato le cronache die del suo territorio, valorizzando gli aspetti positivi e non voltando mai lo sguardo di fronte alle criticità. Uno sguardo obiettivo che viene premiato ogni giorno dai lettori che la mattina comprano il giornale".