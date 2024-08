Pechino Express 11 Damiano Carrara e la moglie Chiara sono diventati genitori per la prima volta | ecco il nome scelto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 agosto 2024) Nel febbraio 2024, durante un’emozionante ospitata nel programma È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, il celebre pasticcereaveva condiviso una splendida notizia con tutti i telespettatori. Con la voce rotta dall’emozione, aveva rivelato che lui e la sua compagna,Maggenti, sarebbero presto: Bellissima, mi viene già da piangere. Molto prestoaspetta un bimbo e saremo in tre. Diventiamo mamma e papà. La conduttrice, Antonella Clerici, non aveva potuto trattenere la commozione. Con gli occhi lucidi, aveva esclamato: Mi viene il magone anche a me, che bella ragazza tua. Unace la porti, eh. Tivenuti tutti gli occhi lucidi. Goditela perché poi è un attimo, bisogna goderseli i figli. Finalmente, dopo nove mesi di attesa e trepidazione, la coppia ha potuto accogliere la lorofiglia, Dafne.