Meteo Roma del 10-08-2024 ore 19 | 15

(Di sabato 10 agosto 2024)e neri trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino nubi sparse e schiarite sulle regioni settentrionali al pomeriggio qualche temporale in sviluppo sulle zone Alpine Mentre altrove avremmo cieli poco nuvolosi ampie schiarite in serata al centro giornata all’insegna del stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite al sud condizioni di tempo asciutto al mattino con Cieli prevalentemente sereni tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite e qualche addensamento in sviluppo nelle zone interne temperature minime massime in ulteriore rialzo su tutta la penisola e previsioni del tempo a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa