Lukaku Conte spinge per l’approdo a Napoli | la possibile data per il debutto in azzurro!

(Di sabato 10 agosto 2024) Romelue i?sono pronti ad unire le proprie strade. Le ultimissime sull’affare condotto dal club. Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. L’avvento di Antoniosulla panchina ha portato garanzie importanti, le quali dovranno però essere colmate sul mercato. Infatti, uno dei reparti da puntellare è senza dubbio l’attacco, il quale con ogni probabilità sarà orfano di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non fa più parte del progetto, motivo per il quale si sta lavorando alla cessione. Proprio l’addio dell’ex Lille permetterebbe al club di investire sul mercato. Infatti, nel contratto è presente una clausola da ben 120 milioni di euro. Tutto ciò starebbe però complicando la situazione, vista la volontà degli acquirenti di non versare l’intera somma nelle casse del presidente De Laurentiis.