Ladri al Belvedere di San Leucio trafugata la cassaforte con incassi per 30mila euro

(Di sabato 10 agosto 2024) Caserta. Furto da tremilaaldi San, storico palazzo che con la Reggia Vanvitelliana e l’Acquedotto Carolino è riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i cui agenti sono intervenuti sul posto, ignoti nella notte si sono introdotti nella biglietteria, che è nella zona di ingresso del monumento, asportando lache era attaccata al muro, con all’interno i soldi deglifatti con i biglietti venduti per il museo, circa tremilaper l’appunto. Sebbene allo stato la denuncia da parte dei responsabili – la struttura è di proprietà del Comune di Caserta – non sia stata ancora formalizzata, le indagini dei poliziotti della Questura casertana già sono partite.