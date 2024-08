Il Milan Futuro parte bene | 3-0 al Lecco al 1 turno di Coppa Italia Serie C

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Buona la prima. Il, la formazione U23 dei rossoneri, batte 2-0 ilal primodiC. A firmare il primo gol della storia della squadra B è Mattia Liberali, che al 27? sfrutta un errore d’impostazione del portiere e deposita in rete. Al 50? c’è spazio anche per un rigore neutralizzato da Nava, che dagli undici metri nega l’1-1 a Beghetto. Al 66? ilchiude i conti. Merito di Jimenez che avanza palla al piede e all’imbocco dell’area di rigore lascia partire un destro imprendibile per il portiere avversario. Ed è sempre Jimenez al 96? a firmare il 3-0. Nel prossimogli uomini di Daniele Bonera dovranno vedersela contro il Novara, che ha battuto ai calci di rigore il Renate. Intanto, però arriva una buona uscita contro una squadra che nella scorsa stagione ha militato inB.