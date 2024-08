Gianmarco Tamberi in ospedale | il messaggio della moglie dopo la colica notturna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)è in. Lo ha comunicato laChiara Bontempi con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: in una foto si vede l’atleta seduto su un lettino, con una flebo nel braccio sinistro, l’azzurro indossa la maglia in dotazione alla delegazione tricolore per le Olimpiadi di Parigi 2024 e non si vede in viso. In mattinata il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa di salto in alto aveva comunicato di aver avuto unarenale nel corsonotte, la seconda nel giro di una settimana. L’azzurro era già stato insei giorni fa per un presunto calcolo renale e oggi il problema si è riproposto, a poche ore dalla finalesua gara ai Giochi nella capitale francese.