Fedez perché quel messaggio criptico sui social | Ho deciso di cagarvi in salotto

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovo postdi, con il rapper milanese che non la manda a dire: “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto. Io hodiin. Buona recita”. A chi sarà rivolto il suo? Un’ipotesi èla che porta ad alcuni articoli relativi alle frequentazioni dicon alcuni pregiudicati appartenenti a gruppi della tifoseria organizzata del Milan, ma c’è anche chi ci vede un nuovo attacco all’ex compagna Chiara Ferragni. Non ha mai nascosto il suo nuovo stile di vita da single, pubblicando foto e video delle serate e delle ragazze con cui ha avuto flirt estivi, mentre Chiara Ferragni ha sempre voluto mantenere un profilo pulito e molto attento a non mostrare la sua estate fatta di divertimento e sgarri che avrebbero minato la sua immagine che stava ripulendo piano piano.