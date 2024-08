Condannata per calunnia | Il memoriale di Amanda atto di accusa a Lumumba Ma in quella casa c’era lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) È tutto vero.Knox era nelladel delitto di Meredith Kerchermaledetta notte tra il primo e il due novembre 2007. E sentì "l’urlo straziante" della studentessa inglese che veniva sgozzata. Urlo di cui parleranno, ma solo giorni dopo, due testimoni chiave del processo.Knox calunniò Patrick"per uscire dalla scomoda situazione in cui si trovava". E non ritrattò nemmeno quando, in carcere, confidandosi con sua madre, rivelò il senso di colpa ("sto malissimo") per aver "rovinato la vita" al congolese finito in cella. Diciassette anni dopo, uno scaffale di sentenze in mezzo che non hanno mai messo la parola fine al giallo di Mez, ma assolto defintivamentee Raffaele Sollecito, la Corte d’assise d’appello di Firenze sgombra il campo almeno dal dubbio sullacon una sentenza meticolosissima: l’americana accusò ingiustamente Patrick.