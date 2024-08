Come Puigdemont ha beffato gli 007 spagnoli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) “Oggi mi trovo a Waterloo dopo giorni estremamente difficili”. Così Carles, con un post su X, ha rotto il silenzio dopo essersi presentato ieri a Barcellona riuscendo poi a eludere il mandato di cattura vigente a suo carico in Spagna. “Avevo già detto che non ho mai pensato di consegnarmi volontariamente né di agevolare il mio arresto, perché mi sembra inaccettabile essere perseguitato per motivi politici”, ha aggiunto il leader secessionista catalano. La sua apparizione pubblica, trasmessa anche da diversi canali televisivi, ha fatto sorgere il sospetto in ambienti della polizia che non ci fosse l’intenzione di arrestare l’esponente politico.