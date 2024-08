Caos sul candidato sindaco a Napoli Rivellini-Caldoro replicano a Forza Italia | Colpo di caldo o exit strategy?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di, esponenti del gruppo ‘Oltre il Pregiudizio’. “All’interno del nostro comitato, che ricordiamo è composto da esponenti civici e politici di diversa estrazione, ci siamo interrogati sulla polemica scatenata da FI a ben 2 anni dalle elezioni Comunali.Ci è sembrato strano che si discuta, in pieno agosto e sotto il solleone, di elezioni così lontane quando la politica è cosi volubile che ciò che decide la mattina è nullo la sera.Ricapitoliamo ciò che sta accadendo:FI sta polemizzando con gli alleati e, dopo aver preteso, senza riuscirci, di scegliere ilGovernatore, pretende di indicare sia ilche la coalizione per le comunali, non più politica bensì civica.