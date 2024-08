Calendario ginnastica ritmica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma sabato 10 agosto tv streaming italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)10ci concludono le gare dialledi Parigi. Nel pomeriggio andrà in scena la finale del concorso generale per gruppi: le migliori otto squadre della qualifica si fronteggeranno a viso aperto per le medaglie dell’all-ar0und, ingli esercizi con i cinque e con i tre nastri/due palle. Si preannuncia un confronto molto aperto e serrato, aperto a qualsiasi epilogo vista la caratura delle partecipanti. L’Italia ha le carte in regola per sognare il risultato a effetto dopo aver conquistato la medaglia di bronzo con Sofia Raffaeli nell’all-around delle individualiste. Le Farfalle si presenteranno all’appuntamento dopo aver superato le qualificazioni con il secondo punteggio: grande prova con i cinque cerchi, troppi errori con i tre nastri e due palle.