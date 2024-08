Zehra Celacanto barista a Anzano al Parco muore travolta in una carambola tra camion e taxi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024)al(Como), 9 agosto 2024 – Era tornata in Turchia per qualche giorno per riabbracciare la famiglia e trascorrere le vacanze, 43 anni, molto conosciuta addel(Como), perché gestiva il bar del centro commerciale del paese. L’incidente avvenuto giovedì sera a Zonguldak, città che si affaccia sul Mar Nero nel distretto di Baglik in Turchia, è stato provocato da unche ha causa di un guasto ai freni ha tamponato unche a sua volta ha investito la donna, in quel momento a passeggio sul marciapiede con la sua famiglia. L’auto prima di sfondare una ringhiera e precipitare nel letto di un ruscello ha travolto la donna insieme al marito e la figlia. Nonostante i soccorsi per lei non c’è stato nulla da fare. Tra i feriti, alcuni considerati dai medici in pericolo di vita, anche il marito e la figlia.