Temporale strade liberate dagli alberi caduti

(Di venerdì 9 agosto 2024)abbattuti, danni e paura. Il fortedell’altra sera ha causato non pochi disagi in città, anche se ieri la situazione era già tornata alla normalità grazie al lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei tecnici di ’Area sicura’. L’intensa pioggia, accompagnata da fulmini e raffiche di vento, ha appunto provocato la caduta di numerose piante e rami in diverse zone della città. La situazione peggiore si è verificata in viale Romeo Galli, dove un grosso albero è caduto su un’auto appartenente a una cliente del bar di un centro sociale e sul muretto di recinzione dello stesso circolo. Nessun ferito per fortuna, ’solo’ danni materiali sia alla vettura che al muretto, distrutto nel punto della caduta. Altrisono stati abbattuti in viale Marconi, via Tre Monti, via Suore, via Pediano, via Zello e via Comezzano.