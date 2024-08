Serie D Secondo test per l’Ancona domani a Urbania ore 1630 il triangolare Memorial Baldelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Buona la prima (0-0) ad Diana per i dorici di mister Gadda che dice: “Impressioni molto buone. Dovremo migliorare tante cose ma dopo tre giorni di allenamento, non si poteva chiedere altro” ANCONA, 9 agosto 2024 – Primoperdi Mister Gadda. A porte chiuse, il primo degli allenamenti congiunti con l’Osimana a pochissimi giorni dalla presentazione al Del Conero e il ritrovo alle Terre di Maluk, quartier generale del ritiro dorico. Allo stadio Diana un risultato a reti inviolate (0-0) che lascia supporre, la squadra seppur con poco allenamento sulle gambe, sia ad ogni modo in fase di piena evoluzione per un gruppo che fino a una settimana fa, non aveva mai giocato insieme. Massimo Gadda schiera da subito il 3-4-1-2. Davanti al portiere Bianchi, il trio difensivo Boccardi, Codromaz e Bellucci. A centrocampo Cheimika, Alluci, Sare e Ramires.