Sant’Anna di Stazzema nasce un podcast sull’eccidio La tragedia e il dovere della memoria

(Di venerdì 9 agosto 2024)di, 9 agosto 2024 – C'è una strage che è rimasta sopita per troppo tempo e che deve essere raccontata, sempre di più, per trasmettere anche alle nuove generazioni il ricordo di ciò che è accaduto 80 anni fa a Sant'Anna di, il paese dei colli massesi, in quella pagina nerastoria recente che ha fatto centinaia di vittime civili, tra anziani donne e bambini. Il raccontofuria nazifascista trova per la prima volta il suo spazio in undi 7 puntate: "Cenere. Le voci dell'eccidio dimenticato di Sant'Anna di", disponibile da oggi su tutte le app più diffuse, da Spotify a Amazon Music , Applee Spreaker, e creato dall'agenzia Capo Verso (per ascoltarlo ecco il link: https://linktr.ee/cenere.santanna.di.).