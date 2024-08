Riforma Nordio gli avvocati | Ma la detenzione preventiva resta un nodo irrisolto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Avvocato Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere penali, come ha accolto l’approvazione del Decreto carceri? "Si sarebbe dovuto trattare di un decreto che, date le crisi in atto, affrontasse le criticità del momento. Invece sono norme che non incidono in alcun modo sul sovraffollamento e non offrono ai detenuti alcun conforto nell’immediato come era necessario, dato il numero impressionante di suicidi che non accenna a diminuire". Decreto Carceri, il Colle firma.