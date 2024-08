Pavlovic il Milan cerca l’uomo derby | So come si gioca sotto pressione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Da quando il nome di Strahinjaè stato accostato al, sui social network hanno cominciato a circolare i video delle prestazioni fornite dal difensore centrale serbo, 23 anni, nelle sfide tra Inter e Salisburgo dello scorso anno in Champions League. I nerazzurri hanno vinto entrambi i confronti, maha provato a rendere la vita complicata agli attaccanti avversari, in particolar modo a Lautaro Martinez, il cui score neidio eleva il capitano nerazzurro a spauracchio dei. Secondo Zlatan Ibrahimovic, alla difesa del(statisticamente troppo colpita nel campionato passato) serviva proprio un calciatore con le caratteristiche del serbo. "Dovevamo rinforzarci eera il profilo perfetto - racconta lo svedese -. Lo abbiamo seguito per un bel po’ e alla fine eravamo tutti convinti, anche l’allenatore.