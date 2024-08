Parigi 2024 ginnastica ritmica Raffaeli | Spiace per gli errori ma felice della medaglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sofiasi gode ladi bronzo nell’All-Around individuale dialle Olimpiadi di, anche se non nasconde il rammarico per le imprecisioni commesse. “Sono molto emozionata – ha spiegato l’azzurra ai microfoni Rai al terminefinale -. Da una parte sono moltoperché ho ottenuto unaolimpica e ho dato il massimo, dall’altra c’è il rammarico per qualche errore. Un po’ mi di, soprattutto per il nastro perché era l’ultimo attrezzo di questa gara fenomenale e bellissima. Miaver lasciato con l’amaro in bocca per quell’errore, ma sono soddisfatta di come ho reagito“. “Dopo la palla mi sono un attimo sfogata, tirando fuori tutto quello che avevo dentro.