Milan parla Morata | Sento la fiducia del club Dei gol non mi importa voglio la seconda stella

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per Alvaroè il giorno della presentazione a Casa. Are per primo dell'acquisto dello spagnolo è Zlatan Ibrahimovic. "dare il benvenuto al capitano dei campioni d'Europa. Noi cercavamo un giocatore completo, presente in campo e fuori. In questoè un esempio perfetto. La squadra è più giovane dell'anno scorso, non ci sono più Giroud e Kjaer. Alvaro entra anche con questo ruolo. Agli Europei è stato una guida, è un vincente e un campione. Ha grande esperienza e porta un extra a questa squadra. Per come giochiamo, la posizione di attaccante è la migliore possibile. Ho detto anche ad Alvaro che deve solo restare concentrato e il resto lo farà lui". Lo spagnolo, visto già in Italia con la Juventus, spiega perché ha scelto ilrossonero.