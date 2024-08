Lorenzo Simonelli sarebbe stato argento alle Olimpiadi con il tempone degli Europei | l’occasione sfumata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)si era presentato con grandissime ambizionidi Parigi 2024, dopo essersi laureato Campione d’Europa dei 110 ostacoli con un sontuoso 13.05 e avere poi timbrato un brillante 13.08 a Monaco alla vigilia dei Giochi. Il giovane laziale non è però riuscito a qualificarsi alla finale dei 110 ostacoli: dopo una partenza di spessore in semifinale si trovava in lotta con il giamaicano Rasheed Broadbell e con lo statunitense Freddie Crittenden, ma preso la nona e penultima barriera con il piede di richiamo, èvisibilmente rntato e non c’èpiù tempo per recuperare. L’azzurro ha chiuso al quinto posto con il crono di 13.38 nella serie vinta da Broadbell in 13.21 davanti a Crittenden (13.23), non è riuscito a conseguire il crono di ripescaggio e ha così dovuto assistere da spettatore all’atto conclusivo andato in scena ieri sera allo Stade de France.