LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina ATP Montreal 2024 in DIRETTA | l’azzurro ha una occasione per andare ai quarti

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del Masters 1000 ditra Matteoe Alejandro. Si preannuncia una battaglia trae il carnefice di Daniil Medvedev, nella giornata di ieri. L’iberico ha tirato fuori una delle più belle vittorie della carriera, contro il russo che sempre lo aveva battuto in precedenza. Si presenta quindi un’ottimaper proseguire l’avventura canadese per il giocatore sanremese, che ha sconfitto all’esordio con un triplice 6-4 Mackenzie McDonald, che difendeva idi finale di Toronto. Il ligure ha poi sfoderato il suo miglior tennis, che mancava da un po’, per avere la meglio di Karen Khachanov per 7-5, 7-5.