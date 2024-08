Gestire le risorse umane con l’AI

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’evoluzione tecnologica sta rivoluzionando il mondo delle(HR), e l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nei processi HR sta diventando sempre più centrale per le aziende che cercano di rimanere competitive. Strumenti avanzati come SAP HR, SAP HXM e SAP SuccessFactors stanno trasformando la gestione delle, permettendo una semplificazione e ottimizzazione senza precedenti, e che va assolutamente approfondita. Le soluzioni SAP offrono un’ampia gamma di funzionalità, dalla gestione del personale alla pianificazione strategica delle, passando per l’analisi delle performance e la formazione continua dei dipendenti. Con SAP SuccessFactors, le aziende possono automatizzare molte delle attività HR tradizionali, riducendo gli errori umani e migliorando l’efficienza complessiva.