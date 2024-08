Floro Flores | Inzaghi-Inter? La squadra lo segue per filo e per segno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ex attaccante e oggi allenatore del Benevento under 17ha parlato del rapporto di Simonecon la sua. GRANDE ALLENATORE – Antonio, su Sportitalia.it, spiega la grande importanza di Simoneall’: «è un grandissimo allenatore, ha dimostrato di saper fare un grandissimo calcio, E di avere unache lopere per. E quando un allenatore raggiunge questi obiettivi, significa che sa fare bene il proprio lavoro. Se rimani tanti anni in unacosì e ti fai voler bene, vuol dire che sei un grande tecnico ed una grande persona. Sento parlare i giocatori, tutti parlano bene di lui. Questo deve essere un motivo in più di orgoglio perché l’uomo dietro al tecnico è troppo importante».