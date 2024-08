È nata MiFi l’innovativa assistente digitale per i bandi di finanza agevolata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)nanzio, startup innovativa che dal 2021 supporta imprenditori e startupper nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti più adatti alla realizzazione dei loro progetti innovativi, oggi rilascia ufficialmente la piattaforma. Uno strumento che promette di diventare il principale alleato sia per le aziende in cerca di contributi ed agevolazioni pubbliche che per i professionisti che vogliono gestire in maniera smart e innovativa le operazioni diper i propri clienti.