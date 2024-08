Baseball | Parmaclima raddoppia su Macerata in Serie A primo successo per San Marino su Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ cominciata la fase calda nellaA 2024 di, massimo Campionato italiano giunto alle semifinali. In una giornata dalle grandi emozioniallunga ai danni divincendo dopo gara-1 anche gara-2, mentre Sansi impone contro l’UnipolSaiper 8-4 nell’incontro inaugurale. Prosegue la superiorità dei parmigiani, già vittoriosi sui marchigiani ieri per 2-4 ed oggi abili ad avere la meglio per 3-0 segnando due punti nel terzo inning e uno nel quarto. Importante vittoria poi per Sanche comincia lacon unchiudendo i conti sull’8-4 controllando una Fortitudo bloccata. La vittoria è stata confezionata in due riprese, nello specifico nella seconda, dove sono arrivati tre sigilli, e nella quarta, dove sono stati messi a referto ben cinque punti.