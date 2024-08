Addio a un’altra libreria storica LuccaLibri ha chiuso i battenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Chiude, lae caffè letterario di viale Regina Margherita nei pressi di Porta San Pietro. Anzi, a giudicare dalle vetrine vuote e dalle luci spente, ha già. Al momento non si conoscono i motivi che hanno indotto la famiglia Ciancarella a prendere questa sofferta decisione. Una cosa però la sappiamo: Mario Ciancarella da decenni, e la figlia Talitha in questi ultimi anni, hanno significato, per la nostra città, un presidio culturale di riferimento. Mario Ciancarella lo abbiamo conosciuto allaSan Giusto nell’omonima piazza e poi nella primadi corso Garibaldi, di proprietà di Aldo Zanchetta. Dall’interno delle Mura a subito fuori, a un passo dalla stazione ferroviaria con l’idea di associare alladi porta San Pietro anche un caffè, caratterizzando quindi l’attività e facendola diventare un luogo simbolo.