Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 08:15 (Di giovedì 8 agosto 2024) Viabilità DELL’8 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO SI PRESENTA SENZA PARTICOLARI CRITICITà TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE SI SONO FORMATE LE CONSUETE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PRIME CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN CODA PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma PER I LAVORI DI ASTRAL SPA CHE INTERESSANO LE FERROVIE REGIONALI METRomaRE E RomaVITERBO INFORMIAMO CHE SULLA METRomaRE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGERANNO REGOLARMENTE FINO ALLE 23.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2024 ore 07:30 - IT E SU I NOSTRI CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 30 SULLA ROMAVITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 20:30 - 30 SULLA ROMA- CIVITACASTELLANA-VITERBO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; DAL 10 AL 27 AGOSTO SARÀ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLE CORSE SIA IN TRATTA URBANA CHE IN TRATTA EXTRA URBANA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. ATTIVE CORSE CON BUS TRA ORTE E FARA SABINA. TRASPORTO FEROVIARIO: CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA FL1 ORTE – FIUMICNO AEROPORTO E SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA FIRENZE TRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO PER UN INCENDIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 19:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DA ROMA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA LAURENTINA A VIA APPIA SU VIA TIBURTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA A24, IN DIREZIONE TERAMO ANCORA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA NELLA PROVINCIA DI ROMA SU VIA NETTUNENSE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE, PER TRAFFICO INTENSO, TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI, INOLTRE CODE SU VIA APPIA, APPIA DOMITIANZA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO A FORMIA INFINE, UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICNO AEROPORTO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO PER UN INCENDIO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma