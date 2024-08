Traffico Roma del 08-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità acittà sulla tangenziale est e ricordiamo la chiusura per lavori tra viale Castrense San Lorenzo verso l’olimpico da domani 9 agosto prudenza perché a partire dalle 23 chiuderà anche il tratto tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense per chi va a San Giovanni lavori di potatura in programma da oggi è fino al 31 agosto su Viale Guglielmo Marconi Dov’è Elettra avviene tramite riduzione di carreggiata tra Piazza Augusto Righi e Piazza della Radio ulteriori lavori in corso su via Giovanni Volpato lo stesso tipo di intervento in corso dal 5 agosto su via Gregorio VII anche qui fino alla fine di agosto il transito avviene tramite riduzione delle corsie nei tratti interessati dai lavori di potatura Infine per quanto riguarda la metropolitana prosegue per lavori la chiusura della stazione di spagna ...