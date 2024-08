Speranza in carcere | Vecchio e inadeguato Ma il lavoro può cambiare i detenuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) di Maddalena de Franchis Le carceri italiane scoppiano e, in questa bollente estate, a fare notizia sono soprattutto i suicidi dei: uno stillicidio drammatico, che conta già oltre 60 vittime dall’inizio dell’anno. Una di queste era a Forlì, si chiamava Mohamed Medi Cherif, aveva 29 anni ed era padre di una bambina. Scontava una misura cautelare per una rapina commessa a Jesi, in provincia di Ancona, il 24 aprile 2023, per la quale era stato condannato a tre anni di reclusione, con sentenza ancora non definitiva. È stato trovato morto la notte di Pasqua nella sua cella della casa circondariale di Forlì, dov’era stato trasferito circa tre mesi prima, dopo una permanenza temporanea ad Ancona.