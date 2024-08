Raccolte fondi | associazioni e parrocchie in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quest’anno sono 23 ledel territorio, selezionate dalla Fondazione Carifano tra le 31 che si erano candidate, per partecipare alla quarta edizione del suo di ‘Progetto Crowdfunding’. Per ogni euro raccolto da queste organizzazioni di volontariato sulla piattaforma della Rete del Dono, nel periodo dal primo ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, l’ente raddoppierà il contributo raccolto, fino a un massimo di 15mila euro ad associazione. "Un percorso vincente - ha commentato il presidente Giorgio Gragnola - come dimostra il grande successo riscontrato da bando, realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche e la piattaforma Rete del Dono. Le risorse messe inizialmente a disposizione sono state di 180mila euro per i settori Arte, Educazione, Salute, Famiglia e Anziani, Volontariato, Ambiente.