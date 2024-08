Morto a 23 anni in vacanza i parenti | Picchiato dai buttafuori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 8 agosto 2024) Omar Bassi, un ragazzo di 23, èil 5 agosto per un'emorragia cerebrale. Il giovane si trovava a Reggio Calabria, dove era in. Il 20 luglio, era andato a una festa in una discoteca nel Varesotto, dove era stato vittima di un pestaggio da parte del personale del locale. Recatosi in ospedale era stato dimesso con una prognosi di tre giorni, tanto che era partito, come da programma, per le vacanze nel sud d’Italia. Il quotidiano La Prealpina, ha pubblicato un’intervista aiche chiedono di verificare se ci sia un nesso tra le botte prese giorni prima, la visita al pronto soccorso e la morte, avvenuta pochi giorni dopo.