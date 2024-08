LIVE Usa-Serbia Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la semifinale del Dream Team in tempo reale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di Usa-, match valido per ladel torneo olimpico maschile di Basket di2024. Ildi coach Steve Kerr va a caccia della qualificazione in. E’ stato un percorso fino a qui impeccabile quello degli Usa, mai andati sotto la vittoria con 15 punti di vantaggio. Ai quarti di finale Lebron James e compagni hanno regolato 122-87 il Brasile e per andare a difendere l’oro in finale dovranno superare l’ostacolo. Le due squadre si sono già affrontate nel corso del girone di qualificazione con gli Usa riusciti ad imporsi 110-84 sulla nazionale balcanica.