LIVE Brasile-USA 1-1 volley femminile Olimpiadi 2024 in DIRETTA | avanti le americane nel terzo set 7-13

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-15 MURO WASHINGTON! 8-14 Attacco vincente di Thompson. 8-13 Out la battuta di Drews. 7-13 Plummer trova le mani del muro. 7-12 Si insacca l’attacco di Ana Cristina. 6-12 A segno con la diagonale Plummer. 6-11 Primo tempo vincente di Thaisa. 5-11 Errore al servizio per Gabi. 5-10 Diagonale vincente di Gabi. 4-10 Errore di Roberta in palleggio. 4-9 Parallela vincente di Drews, scappano via gli Stati Uniti. 4-8 Passa l’attacco di Skinner. 4-7 Mani out di Rosa Maria dalla seconda linea. 3-7 MURO POULTER! Ottimo avvio per le statunitensi. 3-6 ACE WASHINGTON! 3-5 Con un gesto d’istinto sotto rete Gabi mette a terra il pallone, ma nel farlo tocca la rete. 3-4 Pizzica l’incrocio delle righe l’attacco di Rosamaria. 2-4 ACE PLUMMER! 2-3 Grande attacco dalla seconda linea di Drews. 2-2 Mani out di Ana Cristina con la parallela.